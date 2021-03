Stefano Corsi soddisfatto dell’incontro con Cirio: “Servono segnali di ottimismo” “ C'è un accordo di programma in essere che si era arenato e che ora contiamo di far decollare”

Non solo il progetto Avvicinare le Montagne. Per l'Ossola ieri nell'incontro con Cirio, Preioni e i parlamentari locali si è affrontato anche il tema relativo al futuro degli impianti di Macugnaga. Con buone notizie, come ha spiegato il sindaco della perla del Rosa Stefano Corsi.

"Innanzitutto voglio evidenziare l'importanza di questo incontro, che auspicavamo da tempo e che ci ha consentito di riprendere in mano un progetto che era fermo nei meandri della burocrazia. C'è un accordo di programma in essere, dell'ottobre 2019, che si era arenato e che ora contiamo di far decollare, grazie anche alle rassicurazioni che ci sono arrivate. Per noi è fondamentale fare in modo che questo accordo venga sbloccato, per provvedere alla sostituzione dell'impianto Pecetto-Burky-Belvedere. Servono dei segnali di ottimismo, per dare anche speranze ad un settore, quello legato alla neve, che è fermo da marzo 2019. Ora dobbiamo accelerare con la progettazione, in parte già definita, che è in carico a Monterosa 2000 di Alagna. Ci riaggiorneremo a brevissimo con la Regione, ma la sensazione finalmente è che si sia imboccata la strada giusta” ha concluso il Primo Cittadino.