Re, Malesco, Domodossola, Villadossola, Crevoladossola. Sono questi i centri dell’Ossola tenuti sotto controllo per il maggior incremento di casi in pochi giorni. Lo si vede dalla cartina aggiornata quotidianamente dalla Regione Piemonte, che indica i casi positivi in tutti i Comuni piemontesi.

I dati aggiornati a ieri sera alle 18,30 ‘parlano' di 46 positivi a Re, 22 a Malesco, 99 a Domodossola, 51 a Crevoladossola e 36 a Villadossola.