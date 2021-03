Raddoppiato il tasso d'incidenza e la Vigezzo 'chiude'

‘’Per quanto riguarda la Valle Vigezzo su registra un aumento significativo dei casi nonostante da sabato 20 febbraio siano state disposte misure restrittive aggiuntive: zona rossa nel Comune di Re’’.

E’ questo uno dei passaggi del decreto n.28 del 26 febbraio con il quale la Regione Piemonte ha disposto la chiusura dell’intera valle Vigezzo a causa dei contagi da cornavirus. ‘’In Valle Vigezzo - si legge - si rileva ancora un tasso di incidenza (7.9 per 1000) molto elevato e doppio rispetto al tasso medio delle ultime tre settimane precedenti oltre alla circolazione della variante UK, così come in tutte le altre restanti provincia del Piemonte.

Il decreto prevede anche l’incremento da parte dell’Asl dell’attività di contact-tracing (per dirla in italiano tracciamento dei contatti) in alcuni distretti piemontesi tra cui quello di Domodossola