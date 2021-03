Quando ci si affaccia al mondo digitale per motivi economici e professionali, spesso ci si imbatte in terminologie che possono destare qualche confusione: termini come Seo, ma anche esperto Seo, oppure ottimizzazione e posizionamento per i motori di ricerca, finiscono con il creare confusione se non abbiamo mai avuto a che fare con queste situazioni. In realtà, la SEO e tutto ciò che gira attorno ad essa, è molto importante anche per un professionista, un imprenditore o un’azienda che vuole posizionarsi su Internet per avere successo: si tratta di qualcosa che permette di avere maggiore visibilità e, di conseguenza, anche di avere un maggior guadagno.

Si può capire meglio questa situazione pensando, ad esempio, ad un imprenditore che vuole far conoscere la sua azienda anche al di fuori del territorio in cui essa è situata. Egli avrà sicuramente molte più probabilità di espansione se pensa anche al di fuori del contesto fisico, e quindi se fa in modo da essere conosciuto anche online: utilizzare la rete è infatti un ottimo metodo per farsi apprezzare e conoscere da un numero di potenziali clienti molto elevato. In questo, la SEO è di grande aiuto: l’ottimizzazione di un sito per i motori di ricerca fa sì che il sito venga posizionato in prima pagina su Google per una determinata ricerca, e che di conseguenza venga anche conosciuto, letto ed apprezzato da un numero elevato di utenti. Gli utenti che leggono, che si informano, e che utilizzano il sito, creano traffico verso quel sito e agiscono come potenziali clienti: traffico, quindi, che si può tradurre prima di tutto in maggiore visibilità, e poi anche in guadagno in termini economici.

Cosa fa un esperto SEO: di cosa si occupa

Pertanto, per ottenere questi risultati è necessario operare all’interno della SEO, ottimizzare il sito web per i motori di ricerca ed infine far sì che esso si posizioni in prima pagina su Google.

Un esperto SEO si occupa proprio di questo: egli è un professionista che lavora in questo ambito, che può costruire o ristrutturare un sito web proprio in ottica SEO, e quindi far sì che il sito venga riconosciuto dai motori di ricerca e posizionato in prima pagina.

Un professionista che si occupa di riparare scarpe, per esempio, può decidere di ampliare il suo progetto ed i suoi guadagni facendosi anche conoscere nel mondo della rete, proprio per la chiave di ricerca “riparare scarpe”. Così, quando un utente chiede a Google quale azienda o quale professionista può fare al caso suo, Google potrà riportare dei risultati coerenti con la sua ricerca: se il sito web di quel professionista riparatore di scarpe è in prima pagina, avrà molte più chance di essere visitato (e letto) da più utenti, che possono diventare suoi potenziali clienti. E per essere in prima pagina su Google, occorre un lavoro fatto da un professionista ed esperto nel mondo dell’ottimizzazione per i motori di ricerca: un lavoro fatto con criterio, analizzando i punti di forza ed i punti deboli di un sito eventualmente già esistente ed adoperandosi per far sì che quel sito venga riconosciuto da Google come autorevole e rispettoso delle linee guida per il posizionamento in prima pagina.

L’esperto che opera nella SEO, quindi, deve essere in grado di:

Individuare i punti forti ed i punti deboli di un sito web, operando quindi con una ristrutturazione della sua struttura, con l’individuazione degli errori e la loro correzione, e con un’analisi concreta ed approfondita del sito web al fine di migliorarlo e di renderlo leggibile per i motori di ricerca; Agire sugli elementi che necessitano di ottimizzazione, e quindi sui contenuti e sui testi (che devono essere scritti in modo corretto anche dal punto di vista dei motori di ricerca, e quindi rispettare determinate linee guida), ma anche sulle immagini, sui titoli, sulle descrizioni, ecc;

Monitorare nel tempo la situazione, rimanendo sempre aggiornato sugli eventuali cambiamenti degli algoritmi di Google, che possono determinare una necessità di cambiamento del sito o di alcuni suoi punti.

Tutto questo ci fa capire quanto sia importante il lavoro dell’esperto nel settore SEO, sul cui lavoro trovi un buon approfondimento qui, e quanto possa essere fondamentale affidarsi solo a persone davvero esperte e qualificate nel settore: evitare gli improvvisati, e coloro che non hanno un portafoglio lavori da mostrare, può essere deleterio in quanto può creare (al sito ed alla nostra professione) più problemi e difficoltà che sarebbe poi lungo e complicato risolvere.

Inoltre, anche se l’obiettivo principale di ognuno di noi è, spesso, il risparmio, è bene evitare professionisti che agiscono al ribasso: chi è disposto a svendere il proprio lavoro, probabilmente è una persona insicura o che non ha un’esperienza tale da permetterci di risolvere gli eventuali problemi del nostro sito web. In ogni caso, chi fa un prezzo troppo basso rispetto al mercato, è da evitare in quanto potrebbe celare delle problematiche o delle truffe.

Quindi, è importante scegliere un esperto SEO in funzione delle nostre esigenze, ma anche essendo disposti ad investire un determinato budget (in modo onesto, ovviamente) per migliorare il sito web e far sì che esso decolli e possa dare i suoi frutti nel delicato mondo della SEO.