Parte la stagione estiva di Domobianca

Domobianca inaugura ufficialmente questo sabato 25 maggio la stagione estiva 2024: aprirà infatti il bike park, è in programma un torneo di beach volley e si svolgerà anche la Domobianca Vertical Race. Insomma, un primo fine settimana all'insegna dello sport, del divertimento e dello stare all'aria aperta.

Inaugurazione della stagione rimandata di una settimana solo per il parco avventura, in quanto sono in corso dei lavori, ma già dai primi di giugno sarà possibile divertirsi e mettersi alla prova sui percorsi. Oltre alle attività che sarà possibile praticare tutti i giorni, ai rifugi in cui è possibile pranzare o cenare, al solarium e al kinder park dove trascorrere ore piacevoli con la famiglia, a Domobianca sarà un'estate di grandi eventi.

A giugno si partirà il giorno 2 con una festa con grigliata e dimostrazioni di falconeria, il 15 giugno Rally delle Valli Ossolane, il 23 l'iniziativa "Remember Ricky by Tanza", il 29 jazz con Bosso e Mazzariello, il 20 Luse Family.

A luglio il 6 e 7 si svolgerà il trial beta e il trofeo master, il 6 si correrà la Luse Avis Race, il 7 festa dell'aria by Leo, il 13 Karmageddon, il 21 il campionato italiano di rimbalzello, il 23 la festa medievale.

Ad agosto il giorno 3 è in programma il memoriale Walter Molini, il 4 la Valle Fast degli orti, il 10 la notte di San Lorenzo, l'11 concerto delle Deviazioni Spappolate, il 14 dj set con BTTR, il 15 festa di Ferragosto, il 18 Lusenvino e il 25 il torneo di beach volley.

Si va avanti anche a settembre con tanti appuntamenti: il giorno 1 la festa del volo, l'8 concerto di Fabio Concato, il 14 il dj set con Bunny, il 22 la Festa d'autunno e il 23 si chiude con Chef in quota.

“Arriviamo dall’ennesimo inverno dove le condizioni meteo e di innevamento ci hanno costretto a un tour de force costante – commenta Paolo Zanghieri, Presidente del Gruppo Altair – che nonostante tutto ha dato la possibilità agli appassionati di poter praticare lo sci in sicurezza nelle molte giornate di apertura. Ora guardiamo all’estate. La speranza è che il tempo ci dia una mano perché abbiamo davvero molto da offrire per consolidare lo sviluppo di Domobianca365, anche alla luce delle recenti acquisizioni che danno spazio e sinergie e iniziative condivise con San Domenico, per poter creare un’offerta di qualità che sappia valorizzare l’Ossola e farla crescere nella considerazione e nei desiderata dei turisti a noi più vicini e dei lombardi, piemontesi, svizzeri e liguri”.

“Il progetto Domobianca365 prosegue – come illustra Federico Sciagata, Direttore di Domobianca365 – con i lavori per la costruzione del nuovo hotel al Lusentino che stanno proseguendo secondo i tempi stabiliti. Vogliamo ultimare un secondo itinerario per le bike e aggiungere nuove infrastrutture per rendere ancora più piacevole e divertente il gioco per i bambini e i loro genitori. Domobianca365 in estate è comoda, accessibile e ricca di eventi. Il calendario è pieno di appuntamenti, alcuni classici come la Vertical Race, i concerti e le serata musicali e “Chef in Quota” e altre novità che saranno svelate di settimana in settimana all’avvicinarsi delle date”.