Quali sono le migliori offerte internet per la casa?

Siete alla ricerca delle migliori offerte Internet per la casa, in previsione della stipula di un contratto con un nuovo provider di rete? Se le cose stanno così, siete allora nel posto giusto, al momento giusto. Le offerte Internet senza linea fissa (https://www.zorro.it/internet-senza-linea-fissa) sono al momento quelle più gettonate tra gli utenti. Sempre meno persone, infatti, vogliono il telefono fisso, potendo contare su offerte ricaricabili degli operatori telefonici grazie alle quali hanno minuti illimitati verso tutti i numeri. Da qui rientra nella normalità delle cose puntare principalmente alle offerte dei provider di rete scollegate dalla linea fissa. Nel nostro approfondimento odierno spiegheremo quali sono le migliori proposte commerciali attualmente disponibili, passando in rassegna quelle che sono le diverse tecnologie su cui esse si basano, con un occhio di riguardo alle già citate offerte Internet senza linea fissa.

Internet senza linea fissa: la tecnologia Fixed Wireless Access

Fixed Wireless Access è una delle tecnologie più evolute se si guardano alle proposte commerciali che offrono la connessione a Internet senza linea fissa. Rispetto alle ormai datate connessioni via cavo, Fixed Wireless Access sfrutta le onde radio. In questo modo viene garantita una maggiore copertura del segnale all'interno della stessa abitazione, oltre a una velocità in download costante intorno ai 30 MB al secondo, un dato di tutto rispetto se confrontato con quello delle linee ADSL, che restano ancora oggi le più utilizzate dalle famiglie italiane. Inoltre, la tecnologia Fixed Wireless Access garantisce un risparmio economico di certo apprezzabile se confrontato con quello che viene promesso da altre proposte commerciali che sfruttano una tecnologia di accesso a Internet più obsoleta e destinata a finire nel dimenticatoio nel breve termine. Al momento, ad avere una connessione a Internet che sfrutta la tecnologia Fixed Wireless Access sono già più di 1,2 milioni di persone nel nostro Paese.

Cosa sapere prima di sottoscrivere un'offerta Internet con la tecnologia Fixed Wireless Access

L'invito rimane dunque quello di sottoscrivere un'offerta Internet senza linea fissa puntando sull'innovativa tecnologia Fixed Wireless Access che sfrutta le onde radio. Prima però è importante effettuare alcune verifiche sulla copertura. Il modo più semplice per sapere se si è coperti dal segnale o meno, è quello di visitare la pagina ufficiale del provider Internet ed effettuare il test tramite la pagina dedicata. In genere, i dati richiesti sono nome, cognome, numero di telefono e l'indirizzo di residenza o del domicilio presso cui si desidera attivare una nuova linea Internet. La procedura richiede soltanto pochi secondi: al termine della verifica automatica, si aprirà una nuova schermata dove è presente il responso finale: se si risulta idonei, si può proseguire nella finalizzazione del contratto, altrimenti si viene invitati a riprovare in un altro momento nell'attesa che la propria abitazione venga raggiunta dalla copertura Internet. Valgono poi sempre i consigli di effettuare una ricerca preliminare online confrontando le offerte di più provider Internet, in modo da scegliere la soluzione migliore dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. Nell'eventualità due compagnie offrano le medesime prestazioni allo stesso prezzo, il consiglio è quello di scegliere il provider più conosciuto, o comunque quello che gode di maggiore fiducia dagli utenti (a questo proposito è importante leggere le recensioni presenti in Internet). Infine, vi suggeriamo di verificare sempre le condizioni di disdetta, inserite all'interno del contratto, di cui dovete prendere visione attentamente prima di sottoscrivere la nuova offerta Internet senza linea fissa. La copia integrale del contratto viene messa a disposizione degli utenti tramite il sito Internet stesso dell'azienda, alla voce Condizioni generali di utilizzo. Se non avete dimestichezza con il legalese, ricordate che potete sempre chiedere l'aiuto di una terza persona.