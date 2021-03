Zanzariere su misura: caratteristiche, vantaggi, materiali e dimensioni

Per proteggere la propria casa dall'ingresso di insetti e piccoli animali si è soliti decidere di installare delle zanzariere, dei dispositivi molto pratici e funzionali in grado di schermare finestre e porte. In commercio, sono acquistabili tantissimi modelli di zanzariere: fisse, magnetiche, a rullo, scorrevoli, a battente, plissettate e su misura, ma quali sono le migliori in termini di efficienza, praticità ed estetica? In questo articolo analizzeremo quali sono i vantaggi nell'acquistare delle zanzariere su misura (grazie ai consigli di https://www.shark-net.com/).

Zanzariere su misura: caratteristiche principali

Le zanzariere su misura si possono creare in base alle proprie esigenze, di conseguenza sarà possibile scegliere il modello, i materiali, le dimensioni, i colori e anche le finiture. Rispetto alle zanzariere acquistabili nei negozi specializzati, quelle su misura vengono costruite artigianalmente e quindi si caratterizzano per l'unicità e l'originalità. Le zanzariere standard sono prodotte in serie e di conseguenza possono adattarsi esclusivamente a vani con misure regolari, mentre quelle su misura sono perfette per chi deve installarle su finestre di ampia metratura o dalle forme arrotondate o particolari. I costi delle zanzariere su misura sono sicuramente più alti rispetto ai modelli standard, ma vi assicurano una maggiore protezione e una cura dei dettagli che non si ritrova sempre nei prodotti acquistabili nei negozi.

Come scegliere le zanzariere su misura

Le zanzariere su misura possono essere costruite secondo le vostre richieste, per questo è importante identificare quale modello è più adatto alla vostra abitazione. Ad esempio, se non usate aprire o chiudere spesso le zanzariere si può optare per un modello a rullo o con cordicella e scegliere il design, le dimensioni e i materiali. Per le finestre o le porte che siete soliti aprire più volte al giorno, è invece opportuno richiedere una zanzariera su misura scorrevole, magnetica o plissettata, che vi assicurano una buona resistenza e un'apertura facile e veloce.

Tessitura e materiali della rete

Un altro parametro da considerare, quando si richiede la realizzazione di una zanzariera su misura è il tipo di rete da usare, che si caratterizza per una tessitura stretta o più larga. Per chi abita in campagna o in luoghi abbastanza isolati è sempre consigliabile preferire una tessitura stretta, per evitare l'ingresso di minuscoli insetti, mentre in città si può optare anche per zanzariere contraddistinte per una trama della rete più ampia. Le zanzariere possono essere costruite in diversi materiali, solitamente sono in alluminio, per la loro resistenza all'attacco degli agenti atmosferici e la loro durevolezza, inoltre necessitano di poca manutenzione e si puliscono in un attimo. Per chi desidera una zanzariera che lasci filtrare completamente la luce esterna e che sia quasi trasparente, si può invece scegliere un modello realizzato in fibra di vetro, un concentrato di design e funzionalità.

Zanzariere su misura: le dimensioni

Come abbiamo sottolineato in precedenza, scegliere le zanzariere su misura è la soluzione ideale se si ha la necessità di installarle su finestre, porte o balconi che non rispettano le misure standard. Per i balconi e le verande è sempre opportuno acquistare una zanzariera su misura plissettata, scorrevole o magnetica, così sarà semplice da aprire e soprattutto non occuperà molto spazio. Per proteggere dall'intrusione di topi e roditori, le finestre delle cantine, dei sottoscala o dei seminterrati, invece il nostro consiglio è di installare una zanzariera fissa con rete a tessitura stretta, con cornice in alluminio. Qualunque sia il modello di zanzariera scelto, visto che sarà realizzata su misura, si potranno scegliere le dimensioni e lo spessore, così potrà essere installata su ogni finestra, balcone o porta.

Installazione delle zanzariere su misura

Per la realizzazione e l'installazione delle zanzariere su misura è sempre opportuno rivolgersi ad aziende specializzate in questo settore e non affidarsi al fai da te. Per una semplice e veloce installazione è sempre opportuno scegliere zanzariere su misura plissettate, a rullo o magnetiche che non necessitano di nessun intervento strutturale. Per evitare interventi di manutenzione periodica è sempre opportuno scegliere zanzariere su misura in alluminio o in pvc ed evitare invece il legno.