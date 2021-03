La Svizzera recupera i caselli ferroviari

La Svizzera recupera e ridà vita ai caselli ferroviari. In Italia la maggior parte sono abbandonati al degrado assieme alle stazioni ferroviarie.

La Svizzera, memore che ‘’ nelle case cantoniere vivevano i casellanti e le loro famiglie il cui compito era quello di mantenere in ordine il tracciato ferroviario, monitorare la propria sezione di tratta e comunicare al capolinea eventuali danni e pericoli’’, sta recuperando alcuni edifici dismessi. Oggi sull’intera linea di base del San Gottardo, tra Arth-Goldau e Bellinzona, sono ancora presenti circa 50 caselli ferroviari.

Il Servizio specializzato nella conservazione dei monumenti storici delle FFS ha iniziato a recuperarle. È nata così l’idea di preservare la casa cantoniera a Eggwald, ristrutturarla come monumento architettonico e in futuro affittarla come casa di vacanza.

Un patrimonio edilizio ed architettonico nazionale (stazioni e caselli) che in Italia resta spesso abbandonato.