Strade e disagi nel VCO, Gaiardelli lancia l’allarme: “Così non possiamo accogliere i turisti”

“Essendo ormai prossima l’estate, periodo in cui facciamo registrare la massima affluenza turistica, non posso non rimarcare come anche quest’anno la situazione di strade e trasporti si presenti, nostro malgrado, abbastanza critica”. Lo dichiara Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, che dice: “Rivolgo i miei complimenti alla Provincia del Vco per l’ottimo lavoro fatto sulla strada che porta a San Domenico, un esempio di come i collegamenti viari dovrebbero essere sempre manutenuti e gestiti. Ad ogni buon conto, pur senza fare dell’inutile allarmismo, mi corre anche l’obbligo di ricordare a chi di dovere, autorità competenti e istituzioni preposte, che un territorio come il nostro, fragile e gravato da un carico antropico così importante soprattutto nei mesi estivi, non si può permettere un elenco così lungo di ostacoli”.

Alcuni esempi: da Domodossola a Gravellona la statale 33 presenta asfalto danneggiato, interruzioni e salti di corsia, lungo la A26 la manutenzione nelle gallerie è tuttora in corso e rallenta il traffico, a causa dei lavori sulla tratta Milano-Arona-Domodossola niente treni fino a fine luglio (ci sono gli autobus sostitutivi), mentre sulla 337 della Val Vigezzo sta partendo soltanto ora il cantiere sul ponte Gagnone. “Tutto il territorio – sottolinea Gaiardelli – è caratterizzato da una serie di disagi sulla rete stradale che mettono a dura prova ed in difficoltà, oltre ai residenti, anche i turisti che arrivano. E’ questo un tema assai importante – conclude il presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola – su cui ragionare assieme: è necessario trovare il modo di programmare i lavori, quanto meno quelli meno urgenti, in periodi dell’anno dove non vi sia questa affluenza così forte”.