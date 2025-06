Lavori sulla A26, chiuso per una notte lo svincolo di Meina

A causa d lavori di pavimentazione lungo la A26 Gravellona Toce – Genova Voltri, Autostrade per l’Italia comunica la chiusura per una notte dello svincolo di Meina in uscita per chi proviene da Gravellona Toce. La modifica alla viabilità è prevista dalle 22.00 del 5 giugno alle 6.00 del 6 giugno. In alternativa si potrà utilizzare l’uscita della stazione di Arona.