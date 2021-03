Entro domenica saranno 24 mila le persone vaccinate nel VCO

‘’Oggi siamo a 19 mila tra prima e seconda dose. Domenica raggiungeremo le 24 mila vaccinazioni fatte’’. Così parla Massimo Nobili, responsabile dell’ufficio stampa dell’Asl VCO. Ricorda che ‘’domani parte la vaccinazione a Santa Maria Maggiore e che l’8 marzo saranno aperti i locali dell’Arpa di Omegna, il 15 quelli dell’ex ospedale di Premosello. Poi saranno attivati Crevoladossola e ‘’Il Maggiore’’ a Intra’’.

L’Asl dice che a differenza di altre zone non vi sono vaccini tenuti in frigorifero e quindi non somministrati. ‘’Non abbiano dosi ferme - spiegano dalla sede di Omegna - . Ci auguriamo ora di poter fare tra 7-8 mila dosi la settimana, sperando però ci arrivino sempre le dosi . Dobbiamo ovviamente tener conto che si deve avere anche la scorta per somministrare la seconda dose a chi ha già ricevuto la prima’’.

L’asl ha stimato in 14.600 gli over80 da vaccinare in provincia, anche se diversi anziani, quelli ospiti nelle case di riposo, hanno già ricevuto la loro dose.