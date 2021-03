Polizza moto: una passione dai costi assicurativi sempre più sostenibili

La passione per le moto degli italiani continua nonostante la pandemia. Sebbene il mese di gennaio 2021 abbia chiuso il mercato delle nuove immatricolazioni con un calo del -18,21% rispetto a gennaio 2020, lo scorso anno ha fatto registrare appena un -5,5%, nonostante la battuta d’arresto dettata dal lockdown nazionale.

Secondo i dati analizzati dall’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori (Ancma), il calo di gennaio è infatti collegato al prolungamento del telelavoro e alle limitazioni degli spostamenti. Del resto, al sollevamento del blocco alla circolazione lo scorso settembre le vendite avevano fatto registrare un boom del +30%.

L’interesse per le due ruote è dettato da innumerevoli vantaggi. Rispetto all’auto, ad esempio, si risparmia più carburante, permette di evitare gli ingorghi nel traffico e trovare parcheggio cessa d’essere un problema. Inoltre, motivo non meno importante, dallo scorso anno si può risparmiare ancora di più sull’assicurazione moto online grazie alla RC Familiare.

Per trovare la polizza più adatta alle proprie necessità da motociclista meglio affidarsi ai calcoli di un preventivatore dai prezzi competitivi come quello di Genertel. Questa solida compagnia assicuratrice permette di sfruttare al massimo i vantaggi offerti dal suo essere online.

Il preventivo Genertel è fortemente personalizzabile, sono diverse le variabili pensate per rispondere alle esigenze dei motociclisti. Tramite pochi passaggi, stando comodamente a casa, si può ricevere un piano assicurativo chiaro e diretto.

La gestione della polizza è molto facile tramite l’uso della app dedicata. Importante tenere in considerazione anche la facilità con cui si possono contattare gli esperti assicurativi ricorrendo al servizio clienti 24h o alla chat in caso di sinistri o necessità.

Nel calcolo del preventivo, il beneficio della RC familiare si può adesso applicare ai rinnovi di polizza e a prescindere dalla categoria del veicolo. Di conseguenza, un figlio può usufruire della classe di merito del proprio padre per assicurare per la prima volta o per rinnovare la polizza per la propria moto.

Infatti, il Dl 124/2029 ha esteso le possibilità date dalla Legge Bersani del 2007. I membri dello stesso nucleo familiare possono utilizzare la classe di merito più alta in famiglia per assicurare i propri veicoli in un numero maggiore di casi.

Il momento attuale rimane uno dei migliori degli ultimi tempi per stipulare una assicurazione online. Senza rinunciare alla qualità della polizza è possibile raggiungere margini di risparmio davvero elevati. Ad oggi, inoltre, pare che solo il 23,2% dei motociclisti abbia usufruito della RC familiare ma la percentuale è destinata a crescere.