Al via da lunedì le prenotazioni per le vaccinazioni per gli over 70 in Valle Vigezzo

Da lunedì 15 marzo al via le vaccinazioni per gli over 70 anche in Valle Vigezzo, nello specifico presso il punto vaccinale dell’ex distretto socio-sanitario di Santa Maria Maggiore.

Il sindaco di Santa Maria Maggiore Claudio Cottini invita ancora una volta i residenti a rispettare scrupolosamente le regole e mette a disposizione gli uffici comunali per assistere i residenti di Santa Maria Maggiore nella prenotazione della vaccinazione sul portale regionale www.ilpiemontetivaccina.it.

Di seguito l'informativa dei primi cittadini della valle dei Pittori.

I sindaci dei Comuni della Valle Vigezzo informano che da lunedì 15 marzo 2021 sarà possibile prenotarsi per il vaccino volontario anticovid-19 sul portale www.ilpiemontetivaccina.it della Regione Piemonte.

La Regione e l’ASL VCO hanno organizzato la compagna vaccinale per la fascia 70/79 anni (nati dal 01.01.1942 al 31.12.1951) presso il punto vaccinale dell’ex distretto socio-sanitario di SantaMaria Maggiore, sito in via Marconi n. 61.

Chi si sarà accreditato mediante la prenotazione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it riceverà un messaggio con invito a presentarsi in un giorno tra giovedì 18, venerdì 19, sabato 20 e domenica21 marzo.

Gli uffici comunali sono disponibili a supportare chi abbia difficoltà nell’inserimento dei dati sul portale.

Ogni paziente dovrà presentarsi con la tessera sanitaria, un documento di identità e con la scheda anamnestica compilata, per la quale dovrà rivolgersi al proprio medico curante.

Questa la lettera del sindaco di Santa Maria ai residenti.

Cari concittadini,

l’ondata di contagi che sta colpendo i paesi della Valle Vigezzo impone un’attenta e scrupolosa applicazione delle misure di contenimento richieste. È quindi opportuno rimarcare la necessità di:

- indossare sempre la mascherina

- operare il distanziamento in ogni situazione di relazione sociale

igienizzare le mani e le superfici di contatto

- porre una attenzione scrupolosa delle dinamiche di vita comunitaria (spesa, uffici pubblici, asporto da bar e ristoranti)

- uscire di casa solo per lavoro e necessità Il rispetto di quanto sopra è fondamentale per evitare il contagio possa

ulteriormente espandersi.

Si avvisa, inoltre, che nella prossima settimana Regione Piemonte e ASL VCO procederanno alla vaccinazione volontaria per la fascia 70-79 anni (nati dallo 01.01.1942 al 31.12.1951). È obbligatoria la prenotazione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it.

Gli Uffici comunali sono a disposizione per ogni esigenza in proposito nei normali orari d’ufficio (09:00-12:00), anche telefonicamente all’utenza 0324.94213.

Il Sindaco Prof. Claudio Cottini