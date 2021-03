Ricci (DomoDomani): "Polemiche ridicole sui parcheggi di piazza Matteotti"

La questione dei parcheggi in Piazza Matteotti è ridicola. Nel vero senso della parola: fa ridere, perché di fronte ad un errore così grottesco non resta che ridere.

Tuttavia credo che la politica con la P maiuscola debba occuparsi di ben altre tematiche.

Anche per quanto riguarda la viabilità.Trovare una soluzione all'annoso problema della mancanza di parcheggi, realizzando quel famoso multipiano di cui si parla da anni e permettendo di girare a piedi nelle vie del centro cittadino. Riuscire ad evitare le code in ingresso città sdoppiando le vie d'accesso in zona Nosere: bastano 200 metri di asfalto

Queste sono le mie idee.

Entrare in polemica con il sindaco perché qualcuno ha sbagliato a tracciare delle righe non è nella mia idea di progresso.

L'unica cosa che mi sento di chiedergli, per correttezza ed onestà intellettuale è o di metterci la faccia sempre o di non metterla mai, non solo quando li rende gratuiti.

Gabriele Ricci

Candidato Sindaco DomoDomani