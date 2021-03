Ornavasso, gli over 70 potranno prenotare la vaccinazione anche alla sede del Cvso

Come altre amministrazioni della nostra Provincia anche Ornavasso si mette a disposizione degli over 70 che non fossero in grado, per poca dimestichezza o per mancanza di strumenti informatici, di effettuare la prenotazione per il vaccino sul portale regionale dedicato.

“Grazie alla collaborazione tra il Comune ed il Corpo Volontari del Soccorso -informa il vicesindaco Giovanni Cagnoli- gli ornavassesi tra i 70 ed i 79 anni, poco pratici con il computer, possono richiedere la prenotazione online della propria vaccinazione presso la sede del Corpo Volontari del Soccorso di Piazza Bianchetti”

La sede sarà aperta appositamente dalle 8.30 alle 13 ogni mercoledì e venerdì.