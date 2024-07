"Remember Richy": a Domobianca365 una giornata in ricordo di Riccardo Di Lonardo

Tutto pronto per la terza edizione dell’evento “Remember Richy”, evento in ricordo di Riccardo Di Lonardo che si terrà domenica 14 luglio dalle ore 9.30 a Domobianca365.

Rimandato a causa del maltempo e organizzato dalla moglie Giovanna Di Lillo, dalle figlie Marika e Alice, familiari, amici, in collaborazione con diverse associazioni locali, l’evento ha lo scopo di ricordare un uomo tanto amato in Ossola e nel contempo raccogliere fondi a favore dell'associazione Dottor Clown Vco - Odv e per il comune di Macugnaga, che sta vivendo davvero un momento difficile.

“Grazie al mio fantastico amico Tiziano Tanza Tanzarella - racconta Giovanna Di Lillo - abbiamo contattato la presidente della Pro Loco di Macugnaga e abbiamo deciso di devolvere il ricavato della giornata, oltre a Dottor Clown Vco, anche alle attività commerciali e alla ricostruzione del paese in termini di accoglienza turistica, in modo che possa tornare ad essere splendente e pronto ad accogliere i turisti invogliati a tornare in questo luogo bellissimo”.

Il ritrovo è previsto per le 9.30 a Domobianca365. Poi ci saranno attività pensate davvero per tutti: camminata, torneo di minivolley, balli, canti, buona musica con Tanza. Pranzo con costinata, nel pomeriggio la lezione di gruppo di crossfit e alle 17.30 il Tributo Rock a Lucio Battisti con la Band Luci dell’Est. Dalle 18.30, in chiusura, una risottata.

Richy amava la vita, la famiglia, la musica, lo sport, il ballo, lo stare in compagnia e credeva fortemente nel potere della solidarietà: “Questo evento è il modo migliore per ricordarlo”, conclude la moglie Giovanna. “Non perdete l'occasione di partecipare a una giornata unica, dove la musica, il divertimento e la solidarietà si incontrano per una causa nobile. Oltre che per ricordare il mio unico grande amore Riccardo”.