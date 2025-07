Ospedale unico nel Vco: "Ora basta rinvii, servono scelte coraggiose"

Questa mattina presso la IV Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Piemonte sono state ascoltate le rappresentanze dei medici e dei 46 Sindaci del VCO che chiedono alla Regione di ristrutturare la sanità del territorio realizzando un ospedale nuovo baricentrico e moderno, affiancato da un’autentica rete territoriale di prossimità. Tra i sindaci presenti Berio, Blardone, Nicola, Severino, Morandi e Barbazza, mentre i medici del territorio sono intervenuti il dottor Borzumati e il dottor Lillo.

L’audizione si è protratta ben oltre i tempi previsti, e ha consentito un momento di confronto serio, approfondito e rispettoso, che ci conforta molto e lascia ben sperare circa la volontà della Regione di rivedere la posizione assunta nel 2023 a beneficio di una soluzione sostenibile e condivisa, in piena coerenza con il Dm 70/2015, con la missione 6 del Pnrr e con il parere tecnico del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, che evidenzia senza ambiguità la necessità di una struttura unica con Dea di I livello.

Sono profondamente grato alla IV Commissione, al Presidente Icardi e all’assessore Riboldi per l’attenzione e per l’approccio responsabile, aperto e costruttivo riservato alle istanze dei sindaci e dei medici.

Questo primo importante passo è frutto dell’impegno fattivo di tante persone, oggi rappresentate dalle due delegazioni audite oggi in Regione: desidero ringraziare ciascuno di loro per la coraggiosa perseveranza nel chiedere il superamento di una soluzione – quella dei due ospedali – che nessun tecnico, nessun operatore sanitario e nessun dato oggettivo considera utile o sostenibile. Un modello già fallito, che ha dimostrato negli anni la sua inefficienza strutturale e organizzativa, che i cittadini pagano cara (in tutti i sensi).

Questa mattinata intensa si è conclusa senz’altro con soddisfazione e rinnovata fiducia nella possibilità di recuperare il tempo perso e procedere oltre con decisione e celerità, per offrire ai cittadini del VCO un sistema sanitario efficiente, equo e all’altezza dei principi sanciti dalla Costituzione e dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.

Dopo trent’anni di rinvii, divisioni e ripartenze, oggi abbiamo l’occasione di fare finalmente una scelta coraggiosa, utile e giusta. Il mio auspicio è che si voglia remare tutti insieme nella giusta direzione, gettando lo sguardo oltre i singoli campanili e favorendo l’attuazione di quelle soluzioni moderne ed efficienti che permettono un effettivo salto di qualità della sanità locale a beneficio di tutto il territorio.

Daniele Berio sindaco di Omegna