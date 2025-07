Terapia Sistemica di Ozono, benessere naturale presso Fisiodelta

Una tecnica all’avanguardia che sfrutta le proprietà dell’ozono medicale per migliorare la funzionalità dell’organismo e favorire i processi di guarigione. Si tratta della Terapia Sistematica di Ozono, disponibile presso Fisiodelta centro specializzato in fisioterapia e trattamenti innovativi per la salute e il benessere a Domodossola, che permette di ottenre innumerevoli benefici per la salute.

La terapia sistemica con ozono, nota anche come autoemoterapia ozonizzata, consiste nel prelievo di una piccola quantità di sangue del paziente che viene miscelata con una precisa concentrazione di una miscela di ossigeno-ozono, e poi reinfusa. Questo trattamento ha dimostrato efficacia in molte condizioni cliniche grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, immunomodulanti, antiossidanti antibatteriche e antivirali.

Questo tipo di terapia è particolarmente indicata per chi soffre di dolori cronici, patologie reumatiche, stanchezza cronica, disturbi vascolari e sindrome metabolica. Inoltre, oggi viene sempre più utilizzata anche come terapia antiaging, grazie alla sua capacità di stimolare i meccanismi cellulari di riparazione, migliorare l’ossigenazione dei tessuti e contrastare lo stress ossidativo, rallentando così i processi di invecchiamento.

Il team di Fisiodelta, composto da professionisti qualificati, esegue la terapia in ambienti controllati, garantendo sicurezza, efficacia e personalizzazione del trattamento in base alle esigenze del paziente.

