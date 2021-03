La Regione stanzia 3 milioni per la redditività dei boschi

Fondi per la redditività delle foreste Ammontano in tutto a 3 milioni di euro le risorse che la Giunta regionale, su proposta del vicepresidente e assessore alle Foreste Fabio Carosso ha stanziato per lo sviluppo delle aree forestali e per il miglioramento della redditività delle foreste. Sulla base di questa disponibilità, farà seguito tra una decina di giorni un bando pubblico, aperto a micro, piccole e medie imprese che operano nel settore forestale per la concessione di contributi a copertura di spese sostenute per l’esecuzione di investimenti volti a incrementare la raccolta del legno mediante investimenti destinati al miglioramento dell’efficienza e all’introduzione dell’innovazione. «Oggi in Piemonte le foreste arrivano ad occupare circa il 37% del territorio regionale - dichiara Carosso –. Sono quindi una componente essenziale del nostro ambiente, perché assorbono anidride carbonica, proteggono suolo e acque e sono luoghi di conservazione della biodiversità. Questi valori di interesse collettivo sono esplicati al meglio solo se il bosco è gestito attraverso gli interventi selvicolturali realizzati dalle imprese. Ecco allora l’importanza di salvaguardare l’economicità e la redditività del lavoro in bosco, legata soprattutto all’utilizzo del legno come materiale da costruzione e come fonte di energia».

Le spese ammissibili, per un massimo di 500.000 euro e un minimo di 30,000 euro, sono quelle relative all’acquisto di macchinari e attrezzature per il taglio e/o allestimento del legname, per il suo trasporto ed esbosco, per il trattamento e la trasformazione della biomassa forestale ad uso energetico.

Rimborsabili anche i costi collegati alla corretta esecuzione degli investimenti, come gli onorari dei professionisti, le spese legali, quelle di informazione e di pubblicità, per fare degli esempi.

Il contributo pubblico erogabile sarà pari al massimo al 40% della spesa ammessa con l’istruttoria. (ma) https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/fondi-per-redditivita-delle-foreste