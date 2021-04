Caldaie compatte a condensazione Ariston Roma: come funzionano e perché sono un’ottima scelta per la tua casa

Molte persone hanno familiarità con diversi tipi di caldaie - dalla combinazione, al sistema, al convenzionale - tutte e tre sono progettate per varie applicazioni di riscaldamento in case residenziali ed edifici commerciali. Tuttavia, non tutti hanno familiarità con la caldaia a condensazione e come rivoluziona la sua funzione. Una caldaia a condensazione non è un tipo di caldaia come una caldaia combinata, di sistema o convenzionale. Invece, funge da caratteristica che cambia la sua funzionalità rispetto ai riscaldatori tradizionali. Mentre segue lo stesso scopo principale, che è quello di bruciare gas naturale per riscaldare l'acqua, produrre vapore e una combinazione di anidride carbonica, i sistemi di caldaie a condensazione utilizzano uno scambiatore di calore più grande per riciclare i gas in eccesso per garantire l'eliminazione dei rifiuti. Le caldaie tradizionali spesso emettono gas di scarico nell'atmosfera, ma una caldaia a condensazione utilizza due scambiatori di calore interni per garantire che i gas non vengano persi durante il processo. Con questo in mente, non sorprende come il riutilizzo del calore abbia aumentato la sua efficienza a oltre il 90% e come sia ora obbligatorio in Italia. Poiché una caldaia a condensazione è progettata per il riciclaggio di tutti i gas sprecati, è naturalmente dal 15 al 30 percento più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla sua controparte convenzionale. Brucia meno carburante quando si estrae la stessa quantità di energia per riscaldare un'intera casa. La riduzione del consumo energetico lo rende efficiente al 90%, il che significa che può ridurre esponenzialmente le bollette energetiche su tutta la linea. La maggiore efficienza delle caldaie a condensazione significa che produce meno emissioni di anidride carbonica, che può complessivamente un risparmio fino a 1.220 kg di anidride carbonica all'anno. Con questo in mente, è sicuro dire che non solo è efficiente, ma è anche più rispettoso dell'ambiente poiché le caldaie a condensazione non lasciano uscire i gas nell'aria. Le caldaie a condensazione sono anche la scelta migliore per le case e gli edifici moderni poiché il design è spesso realizzato con unità compatte con più opzioni di ventilazione. Ciò lo rende utilizzabile per uno spazio dell'edificio più "utilizzabile", principalmente poiché può supportare flussi diversi senza la necessità di apparecchiature di pompaggio.

