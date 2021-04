Sostituire i tergicristalli

Troppo spesso si ignorano le condizioni dei tergicristalli e poi quando c’è brutto tempo e magari è anche buio non si vede più niente quando si incrocia un’altra auto. I tergicristalli sono fondamentali per la sicurezza ed è necessario prendersene buona cura. Andiamo a vedere come.

Perché si usurano i tergicristalli?

Le lame tergicristalli sono in gomma morbida, materiale necessario per consentire il corretto funzionamento, ma, visto anche lo spessore, questo le rende fragili. La durata di un tergicristallo è di circa un anno.

I tergicristalli si usurano a causa della temperatura o per la presenza di detriti solidi o resine sul vetro. Se le spazzole non sono in buono stato questi detriti possono anche rovinare il parabrezza.

Cosa devo controllare?

La spazzola va cambiata quando la gomma si secca o si usura. Tramite ispezione visiva si possono cercare crepe o deformazioni sulla lama. Durante la guida, invece, si può notare la presenza di strisce o aree non pulite sul parabrezza in corrispondenza di difetti sulla spazzola.

Quali tergicristalli dovrei scegliere?

Anzitutto bisogna capire la misura della spazzola, basta misurarla con un metro e considerare che spesso le due spazzole della coppia hanno misure differenti. Poi bisogna capire se serve un tergicristallo in gomma o con telaio metallico, che non si adatta a parabrezza molto curvi. Potete sempre usarne uno con telaio in gomma se l’originale era in metallo, ma non sempre è possibile fare il contrario. Infine, è necessario controllare la tipologia di aggancio per prendere un ricambio identico o compatibile.

Le principali marche del settore sono probabilmente Bosh, Denso e Valeo; tutte e tre producono principalmente tergicristalli interamente in gomma e offrono prodotti di buona qualità e durevolezza.

Per illustrare, consideriamo un certo esempio, Spazzola tergi BOSCH Aerofit:

Linea di prodotti: Aerofit

Lunghezza [mm]: 600, 475

Tipo spazzola tergi: Senza telaio

Unità quantitativa: Kit

Stato: Nuovo

Adatto alle auto più diffuse:

Audi

BMW

Infiniti

Jaguar

Mercedes-Benz

Renault

Skoda

Volkswagen

Come si sostituiscono i tergicristalli?

Per la sostituzione bastano pochi secondi. Si solleva la staffa, se possibile fino a bloccaggio, e si stacca la spazzola dallo snodo, dopo aver rimosso tappo o coperchio se presenti. Per sfilare la spazzola basta porla perpendicolarmente o parallelamente all’asta in base al tipo di snodo. Spesso è presente un bottone da premere per sganciare. Attenzione a non far scattare la molla e cadere la staffa sul vetro, meglio mettere uno straccio sul parabrezza per sicurezza. Rimossa la spazzola si può montare la nuova procedendo a ritroso. Di solito si sente un click quando si aggancia lo snodo. Riappoggiate spazzola e staffa sul vetro e il gioco è fatto!