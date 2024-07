Sicurezza pubblica, tre pregiudicati allontanati dal territorio del Vco

La questura ha emesso dei provvedimenti di prevenzione per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Si tratta di tre fogli di via con divieto di ritorno ad altrettanti pregiudicati, due dei quali colti in flagranza ed arrestati da militari dell'arma dei carabinieri subito dopo aver consumato una truffa ai danni di un'anziana signora con la cosiddetta tecnica del "falso nipote" mentre l'altro perché, nel corso di un controllo su strada, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico e di diversi strumenti da punta e da taglio occultati all'interno dell'autocarro di cui era alla guida, dei quali non sapeva giustificare i motivi del possesso. Tutti e tre non potranno fare ritorno su questo territorio per i prossimi tre anni.

Sono stati emessi, inoltre, quattro avvisi orali ad altrettanti soggetti pregiudicati, con i quali il questore li invita, formalmente, a cambiare condotta al fine di non incorrere in misure di prevenzione più restrittive quali il regime della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.