Caffoni e Grossi conquistano per la sesta volta il Rally delle Valli Ossolane

Caffoni e Grossi vincono l'edizione 2021 del Valli. Il pilota ossolano con il suo inseparabile navigatore ha conquistato 4 delle 5 Speciali. Ha vinto sulla Crodo Mozzio in chiusura di rally battendo un agguerritissimo Margaroli. Il pilota ossolano con il suo navigatore Dresti ha vinto la seconda prova in Cannobina ed è sempre stato secondo nelle altre speciali, chiudendo in classifica generale a 10.3 dai vincitori. Terzo l'equipaggio elvetico Hotz Ravasi, davanti di un soffio a Bruni Esposito.