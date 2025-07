Ciclismo, quattro ragazzi del Pedale Ossolano ai Campionati Nazionali

Fine settimana impegnativo per alcuni ciclisti di casa nostra, impegnati ai Campionati Italiani giovanili in programma a Gorizia, in Friuli. In gara allievi ed esordienti maschili e femminili che gareggeranno sabato 5 e domenica 6 luglio.

Il Pedale Ossolano sarò protagonista vista la convocazione, nella squadra rappresentativa regionale, di alcuni suoi atleti: tra gli esordienti secondo anno ci sarà Gioele Loggia mentre tra la riserve ci sarà Alessandro Cheula; tra gli allievi Edoardo Ietta e Lorenzo Soldarini.