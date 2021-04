Aumentano i Comuni che aderiscono al Suap

Nuove adesioni dei Comuni al SUAP della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola: da gennaio 2021 Adorno Micca, Cellio con Breia, Tavigliano e Vigliano Biellese si aggiungono alle realtà comunali che già utilizzano la piattaforma del sistema camerale www.impresainungiorno.gov.it per svolgere le funzioni dello Sportello Unico Attività Produttive.

Complessivamente hanno scelto di aderire al SUAP camerale il 78% dei Comuni della provincia di Vercelli, il 53% di quelli di Novara, il 39% del Verbano Cusio Ossola e il 32% di Biella, per un totale di 164 realtà.

Le funzioni del SUAP, l’interfaccia telematica tra cittadini e Pubblica Amministrazione in materia di attività produttive, vengono esercitate dai Comuni singolarmente o in associazione con altri: la gestione dello sportello, oltre che in proprio, può avvenire in delega alla Camera di Commercio, che in questo caso si occupa anche dell’accreditamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico, oppure in convenzione con essa. In entrambi i casi i Comuni, grazie all’utilizzo della piattaforma camerale, alimentano in maniera automatica il fascicolo d’impresa, un servizio delle Camere di Commercio che consente a tutte le Pubbliche Amministrazioni di accedere a documenti e atti delle imprese in maniera diretta, senza doverne richiedere copia alle imprese stesse, così da facilitare l’avanzamento dei relativi adempimenti.

«Siamo soddisfatti che sempre più Comuni decidano di utilizzare la piattaforma “Impresa in un giorno” per supportare il funzionamento dei SUAP – commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola – Il portale e gli altri strumenti informatici ad esso correlati nascono con l’obiettivo di rendere più semplice ed efficace il lavoro di tutti i soggetti coinvolti, grazie ad un’interfaccia e a una modulistica unica a livello nazionale, garantendo una connessione con il Registro delle Imprese. Grazie al cassetto digitale, inoltre, l’imprenditore può monitorare il flusso delle pratiche presentate ed accedere ad informazioni costantemente aggiornate».

L’adesione del Comune di Vigliano Biellese, in particolare, è avvenuta in convenzione e maturata nell’ambito dell’iniziativa Agenda Digitale di Biella.

Cristina Vazzoler, Sindaco di Vigliano Biellese, commenta: «La piattaforma messa a disposizione dalla Camera di Commercio comporta indubbi vantaggi: si tratta di uno strumento collaudato ed efficacemente testato da un grande numero di enti di medie e grandi dimensioni, di semplice utilizzo e che, operando all’interno del sistema camerale, assolve direttamente alcuni obblighi di trasferimento dati al Registro Imprese. L’obiettivo di piena uniformità delle procedure viene raggiunto in modo snello e senza costi per l’ente, coniugando quindi i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa».

Fulvia Zago, presidente di Agenda Digitale Biella, aggiunge: «Abbiamo lavorato a braccetto con la Camera di Commercio per questo risultato nella convinzione che uniformare il territorio, da Ailoche a Zumaglia, attorno ad un’unica piattaforma digitale di livello non può che agevolare i professionisti e gli imprenditori nello svolgimento delle pratiche burocratiche e nell’accesso alle informazioni. Digitalizzazione deve sempre fare rima con semplificazione».

La piattaforma camerale è disponibile all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it; ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Registro Imprese della Camera di Commercio (registro.imprese@pno.camcom.it).