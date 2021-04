Si apre la pesca in alcuni laghi alpini ossolani

Il lago di Campliccoli in alta Valle Antrona

Aprono alla pesca, domenica 2 maggio, alcuni laghi alpini: si tratta degli specchi d’acqua di Cheggio e Campliccioli in Valle Antrona, del lago delle Fate in Anzasca e di quello di Morasco in Formazza.

Intanto quest’anno la Provincia del VCO non ha concesso in gestione le acque di laghi, lanche, rii e torrenti di Veglia, Devero e della valle Antrona, acque che prima erano controllate dall’ente Parco Aree Protette dell’Ossola.

‘’Si tratta di acque libere - spiega GianMauro Bertoia, presidente provinciale Fipsas - , dove è possibile pescare col solo tesserino governativo’’.

La sezione pescatori ha provvedito ad immettere del novellame nei corsi d’acqua delle aree protette.