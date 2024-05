Il coro dei Plurimusicisti di Calice primo al concorso "Insieme per suonare, cantare, danzare"

Primo premio al concorso 2024 "Insieme per suonare, cantare, danzare", per il coro dei Plurimusicisti di Calice, composto dai bambini della scuola dell'infanzia e primaria. I piccoli hanno ottenuto un punteggio di 98/100. La premiazione è avvenuta a Casale Corte Cerro alla presenza di tutte le scuole partecipanti.

Il Concorso, giunto alla ventesima edizione e promosso dall'associazione culturale Arte, ha avuto il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia del Verbano Cusio Ossola, del Municipio I – Roma Capitale, dei Comuni di Omegna, Casale Corte Cerro e Villadossola e quest'anno è stato supportato da Piediacoop. Il concorso si svolge in due sezioni: una a Roma e una nel Verbano Cusio Ossola e coinvolge le scuole dei rispettivi territori. Per il Vco il primo premio è andato dunque ai piccoli del coro di Calice.

"Cantare in un coro ha un'importanza molto profonda, significa condividere le proprie vibrazioni, condividere i propri stati d'animo e aprirsi non solo all'insegnante ma anche agli altri coristi - commenta la dirigente scolastica Patrizia Taglianetti - Se un bambino cresce capace di aprirsi all'altro, sarà capace da grande di mostrare attaccamento alla propria comunità. Il coro dei bambini della scuola di Calice è proprio questo, un modo per creare coesione sociale e valorizzare le piccole comunità scolastiche nei territori di montagna". Il progetto "Plurimusicisti di Calice" è curato da Elisa Cogliandro.