A Piedimulera parrucchieri ed estetiste potranno aderire all'apertura facoltativa senza comunicare la variazione d’orario

Dopo la richiesta, con la quale l'Associazione Confartigianato Imprese del Piemonte Orientale richiedeva l'apertura dei saloni di acconciatura e dei centri estetici per sabato 1 maggio, e considerato il via libera da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, il comune di Piedimulera fa sapere che le attività che vorranno aderire all'apertura falcoltativa non sono tenute a presentare al comune la variazione di orario del negozio.