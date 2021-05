Corsa, Giovanna Selva seconda ai campionati italiani

Una grande gara quella disputata dalla druognese Giovanna Selva domenica scorsa a Molfetta dove ha ottenuto il secondo posto nei 10 mila metri per la categoria under 23.

Un podio interamente piemontese per i 10.000 dei Campionati Italiani, infatti in prima posizione troviamo Martina Merlo di Torino che corre con i colori dell’Aeronautica con il tempo di 34’ 23” 25, al secondo posto la cuneese Anna Arnaudo, prima della categoria U23, della Cus Torino ed infine Giovanna Selva per Sport Project Vco col tempo di 34’ 37” 33.

L’atleta vigezzina ha saputo tenere testa a due avversarie con molta più esperienza in pista, infatti Selva arriva dalla corsa campestre dove ha avuto buoni risultati nella prima parte della stagione agonistica.