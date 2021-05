Sono stati oltre 30mila i nuovi vaccinati di martedì

Sono 30.202 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate ieri all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle 18.30). A 12.747 è stata somministrata la seconda dose.



Tra i vaccinati in particolare sono 10.395 le persone estremamente vulnerabili, 10.418 i sessantenni, 3.110 i settantenni e 1.887 gli over80. Sono state oltre 2.350 le dosi somministrate dai medici di famiglia.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.878.951 dosi (di cui 605.101 come seconde), corrispondenti al 90.7% di 2.071.940 finora disponibili per il Piemonte.



Nel primo giorno di preadesione sono state 59.626 le persone tra i 50 e i 54 anni che si sono registrate su www.ilpiemontetivaccina.it. Sono invece 102.203 le persone tra 55 e 59 anni che hanno preaderito da martedì scorso.

Il totale delle preadesioni per la fascia 50-59 anni è quindi 161.829.