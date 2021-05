La presidente del movimento autonomo agenzie di viaggio ha incontrato i colleghi del Vco

Si è concluso venerdì mattina alla Società operaia di mutuo soccorso di Intra il viaggio in Piemonte della presidente del Maavi (Movimento autonomo agenzie di viaggio italiane) Enrica Montanucci. Movimento al quale hanno aderito una ventina di agenzie del Verbano Cusio Ossola, più una decina della contigua provincia di Novara.

“Ci siamo costituiti – ha spiegato ai colleghi – per dare rappresentanza ad una categoria che prima non l’aveva ma faceva capo ad associazioni di rappresentanza mista, Associazioni che vanno bene in periodi normali quando ciascuno di noi coltivava il proprio orticello ma che, in periodi di emergenza come quello che stiamo vivendo da un anno e mezzo, non sono adeguati a portare avanti le nostre istanze, Noi come categoria, fino a un anno fa, eravamo invisibili. Infatti siamo rimasti esclusi dalla prima fase dei ristori. Ora abbiamo un sito con 40.500 visite con una permanenza media di 4 minuti è tantissimo”.

“In questo giro per il Piemonte – ha proseguito – ho incontrato le istituzioni del territorio, a cominciare dal presidente Alberto Cirio. È un giro che ho intrapreso per far conoscere l’associazione. Metto a disposizione il sito a ciascuno di voi che si disponibile a raccontare le sue difficoltà, i problemi che incontra ogni giorno. Il primo passo da fare è quello di farci sentire, poi viene il resto”. Ad accompagnare la presidente c’erano due consiglieri nazionali del Maavi piemontesi, Giuliano Di Vincenzo e Marco Federici e l’addetto stampa Maurizio Doandeo.