Hashish legale: cos’è e quali caratteristiche possiede

Da alcuni anni, ormai, anche in Italia è possibile acquistare hashish in maniera legale, grazie agli effetti della Legge n. 242 entrata in vigore nel 2016 (“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”). Benché il quadro normativo di riferimento sia rimasto, da allora, piuttosto lacunoso, esistono una serie di prodotti derivati dalla cannabis, incluso l’hashish, definiti ufficiosamente “light” e acquistabili liberamente, a patto di rivolgersi a rivenditori certificati e debitamente autorizzati.

Quali sono le caratteristiche dell’hashish legale

In Italia, un decreto piuttosto recente (2019) del Ministero della Salute, stabilisce che gli alimenti contenenti derivati della cannabis (ovvero della canapa sativa) possono presentare una concentrazione massima di THC non superiore allo 0,5% (5 milligrammi per chilo). Al di sotto di tale soglia, marijuana e hashish vengono indicati come ‘light’ e considerati legali e, quindi, commercializzabili. Il motivo? Il THC - acronimo di tetracannabinolo - è il principio attivo al quale si devono gli effetti stupefacenti sortiti dai derivati della cannabis. La quota limite stabilita dalla legge è talmente irrisoria da neutralizzare completamente tali effetti; in altre parole, hashish e marijuana con un tasso di THC così basso non vengono considerati alla stregua di sostanze stupefacenti, in quanto non hanno effetti psicoattivi sui soggetti che ne fanno uso.

Naturalmente, le reazioni fisiologiche a questo genere di sostanze variano a seconda della predisposizione individuale e della capacità di ‘sopportazione’ del singolo; in genere, i derivati ‘light’ della canapa non creano dipendenza né sono in grado di produrre effetti allucinogeni.

In tal senso, va fatta una doverosa precisazione. Per avere la certezza di consumare hashish light, ossia caratterizzato da una concentrazione di THC inferiore o pari a quella consentita dalle leggi vigenti, è necessario optare per canali d’acquisto ‘sicuri’ e trasparenti, in grado di garantire la qualità e la conformità del prodotto. Per quanto riguarda, in particolare, l’hashish light, è possibile rivolgersi anche a rivenditori specializzati che operano online tramite un e-commerce di settore, come ad esempio Prodotti Cannabis. In tal modo si evitano sia ripercussioni di natura legale che possibili effetti indesiderati per la salute.

Gli effetti e le proprietà dell’hashish light

L’hashish, come già accennato, viene ricavato dalla cannabis; in particolare, questa sostanza è estratta dalle infiorescenze della canapa sativa. Rispetto alla marijuana, presenta - nella variante non ammessa dalle leggi vigenti - una concentrazione di THC maggiore e, di conseguenza, è in grado di produrre effetti più forti. Ciò, ovviamente, non vale per quanto riguarda i prodotti ‘light’, che esercitano un’azione molto più blanda e possono essere consumati in maniera sicura.

L’hashish light, infatti, sortisce principalmente effetti rilassanti; per questo, può risultare utile a chi ha problemi di insonnia dovuti ad ansia o stress. Non rappresenta in alcun modo un presidio medico ma può essere considerato alla stregua di un qualsiasi altro rimedio olistico; i soggetti che soffrono in maniera patologica di ansia, depressione e disturbi del sonno devono affrontare il problema in maniera clinica, rivolgendosi al proprio medico di fiducia. In alcuni soggetti, l’hashish legale può risultare anche blandamente sedativo, grazie alla già citata azione rilassante.

Quest’ultima è dovuta all’elevata quantità di terpeni (molecole presenti nelle resine oleose di molte piante), in grado di avere un effetto distensivo sui muscoli e sui nervi. In pratica, dopo aver assunto anche una piccola quantità di hashish light, la sensazione di stanchezza fisica risulta attenuata e anche l’elasticità mentale ne risente positivamente.

Infine, dal punto di vista puramente aromatico, l’hashish - in gergo chiamato anche ‘fumo’ - ha un aroma generalmente più complesso e persistente rispetto alla marijuana, e dal retrogusto speziato; queste caratteristiche sono dovute, principalmente, alla differente tecnica di lavorazione ed estrazione.