L'assessore regionale Chiara Caucino in visita al Ciss Ossola

Al termine della sua visita in Ossola l'assessore regionale alle Politiche della famiglia, della casa, sociale e delle pari opportunità, Chiara Caucino, ha annunciato l'arrivo di ingenti risorse per permettere interventi di manutenzione sugli immobili Atc in modo da poter riassegnare alloggi sfitti. La tappa finale di ieri è stata la sede del Ciss Ossola.

Con l'assessore c’erano il capogruppo regionale della Lega, Alberto Preioni, e il presidente di Atc Nord Piemonte, Marco Marchioni, mentre a fare gli onori di casa sono stati il direttore del Ciss Ossola Andrea Lux , il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi e l'assessore domese alle politiche sociali Antonella Ferraris.

“Rispetto ad altre realtà piemontesi ho trovato una situazione davvero invidiabile” ha detto l'assessore che è rimasta colpita favorevolmente dal Villaggio Sisma e dalla manutenzione del verde. “Bisogna lavorare – ha detto - ; a livello piemontese abbiamo oltre 50 mila immobili che sono in gestione di Atc, di questi 3868 sono sfitti. Il mio obiettivo è di mettere in riassegnazione almeno la metà di questi immobili. Per quanto riguarda il quadrante del Vco sono 200 gli alloggi sfitti e spero che nell'arco di un anno e mezzo questi immobili possano essere riassegnati attraverso una serie di risorse che sto mettendo in campo”.

“La prossima settimana - ha spiegato l'assessore - verranno ripartiti alle tre Atc piemontesi 2 milioni di euro. Poi libererò 8 milioni di euro dall'ex Gescal e con questo bel tesoretto potremo finalmente iniziare a fare la manutenzione, quasi ordinaria, si tratta di interventi al di sotto dei 15 mila euro, ma che possono permettere davvero di sistemare gli immobili e di riassegnarli”.

Dall'assessore l'annuncio che alcuni imprenditori hanno chiesto di poter utilizzare una parte delle unità di Villadossola . L'istanza sarebbe stata rivolta dalla Manifattura Polli e dalla Vinavil. “Con il presidente di Atc Nord – ha detto Caucino - ho ascoltato questa esigenza e credo di poterla condividere; sarà necessario creare un cammino perchè questa possibilità sia percorribile legislativamente questo è l'impegno mio e di Atc Nord''.

“Il Vco – ha detto il presidente di Atc Marco Marchioni – è un'isola felice, la morosità è bassa tra colpevole e incolpevole è dell'8 per cento mentre in altre zone arriva al 30 per cento. La Regione sta dando molta attenzione all'Atc e stanno arrivando fondi importanti per sistemare le case”.

Dal sindaco Pizzi e dall'assessore Antonella Ferraris i ringraziamenti all'assessore regionale per la visita e l'attenzione al territorio.