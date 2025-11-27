Questa sera il consiglio comunale: si parla di Rsa, viabilità e case popolari

È convocata per giovedì 27 novembre alle 19.00 la prossima seduta del consiglio comunale di Domodossola. Tanti i punti all’ordine del giorno.

Si inizia con una variazione al bilancio di previsione e all’approvazione della convenzione con l’istituto storico della Resistenza e della società contemporanea del novarese e Vco “Piero Fornara”. Il consiglio discuterà poi la nomina dei revisori del conto della farmacia comunale e l’individuazione di aree non metanizzate nel comune di Domodossola.

Sono diverse, poi, le mozioni e le interpellanze presentate dai gruppi di minoranza. La Lega ha presentato due mozioni: la prima riguardante l’istituzione di un riconoscimento civico denominato “Ciuccio d'Oro - Città di Domodossola”, mentre la seconda riguarda la richiesta di attivazione della tumulazione congiunta delle ceneri di animali da compagnia con il defunto presso i cimiteri comunali.

Il gruppo consiliare Impegno Civico per Domodossola ha invece presentato un’interpellanza relativa alla viabilità cittadina, in particolare ai cantieri attivi nel centro, e un ordine del giorno in merito alla SS 33 del Sempione.

Infine, due interpellanze del Partito Democratico, riguardanti gli alloggi popolari sfitti presenti in città e le problematiche inerenti al funzionamento della casa di riposo (Rsa).