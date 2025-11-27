Crevoladossola istituisce il consiglio comunale dei ragazzi

Il consiglio comunale di Crevoladossola ha approvato il regolamento di istituzione del consiglio comunale dei ragazzi. Uno strumento importante per avvicinare i bambini e i ragazzi della comunità alle istituzioni e per far sentire la loro voce.

L’istituzione avviene nell’ambito del progetto “Ri-cucire una comunità”, che è stato finanziato dalla Fondazione Cariplo e dalla Fondazione Comunitaria del Vco. Per il consiglio comunale dei ragazzi, il comune stanzia una somma pari a 3.000 euro, per attuare le idee che i giovani componenti proporranno.

“Grazie ai docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ed al dirigente scolastico - dicono dall’amministrazione - per l'ottima collaborazione e l'aiuto per realizzare questo importante progetto. L'avvicinamento alla cosa pubblica avviene dal contatto, dall'esperienza e dal sentirsi parte di una comunità, noi vogliamo percorrere questo sentiero”.