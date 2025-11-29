Domodossola, tumulazione congiunta con gli animali d’affezione: la mozione ottiene il via libera

Il Consiglio comunale di Domodossola ha discusso e approvato la mozione presentata dal gruppo Lega Salvini Piemonte per attivare anche nei cimiteri cittadini la tumulazione congiunta delle ceneri degli animali d’affezione con quelle del loro proprietario, pratica consentita dalla Legge regionale 16/2024 e già adottata in diversi Comuni piemontesi.

A illustrare la proposta è stata la consigliera Maria Elena Gandolfi, che ha ricordato come la norma regionale consenta la collocazione delle ceneri degli animali nella tomba, nel loculo o nella tomba di famiglia del proprietario, a condizione che l’urna resti separata e che vi sia una richiesta esplicita del defunto o degli eredi. "Il legame tra persone e animali da compagnia – ha spiegato – è riconosciuto come un valore emotivo e sociale significativo. Questa possibilità risponde a una domanda crescente e permette a Domodossola di offrire un servizio discreto e rispettoso".

Gandolfi ha sottolineato che l’attivazione della pratica non comporterebbe costi per il Comune, ma richiederebbe soltanto l’aggiornamento del regolamento cimiteriale e la definizione delle procedure amministrative e igienico-sanitarie, in linea con quanto avviene già in realtà come Torino. "Non si tratta di cambiare tradizioni – ha aggiunto – ma di offrire un’opportunità in più, senza togliere nulla a nessuno. È una scelta personale che merita rispetto".

Messa ai voti, la mozione è stata approvata dal Consiglio comunale. L’amministrazione sarà ora chiamata ad avviare l’iter per aggiornare il regolamento cimiteriale e definire le procedure operative previste dalla normativa regionale, rendendo possibile anche a Domodossola la tumulazione congiunta delle ceneri.