Digitalizzare le fatture elettroniche: step necessario verso la maturità digitale

Da qualche anno lo Stato Italiano sostiene con forza il passaggio alla fatturazione elettronica. Questo è uno degli step che caratterizzano il processo di digitalizzazione delle aziende.

Nel gennaio 2019 il Parlamento ha reso infatti obbligatoria questa pratica anche per le operazioni B2B e B2C, con solo alcune eccezioni. Quelli che rientrano nel regime forfettario, ad esempio, ne sono esclusi.

Con fatturazione elettronica si intende quel processo digitale che crea e gestisce le fatture. Dalla generazione all’emissione, fino alla conservazione delle stesse. Una buona parte delle attività ha già effettuato questo passaggio, comprendendone la grande opportunità di innovazione.

La semplificazione e maggiore efficienza della fatturazione digitale è resa possibile da software validi e di facile utilizzo. Uno di questi è il software di fatturazione e gestione aziendale Fatture in Cloud, che può essere utilizzato su diversi dispositivi. Registrandosi per la prova gratuita o acquistando la licenza per il software si ha anche accesso all’ app di fatturazione elettronica, fatture e gestione aziendale disponibile su App Store, Google Play e Huawei App Gallery.

I benefici del software incentivano i più a decidere di utilizzare la fatturazione digitale, ancorché per molti facoltativa. Il processo facilitato di gestione delle fatture porta innanzitutto il guadagno di tempo ed energie preziosi.

A questo si accompagna un risparmio economico dovuto all’eliminazione di stampe e spedizioni. Oltretutto, si assiste alla scomparsa degli archivi cartacei che permettono di liberare spazio all’interno di un’azienda per adattarlo ad altri scopi.

Inoltre, grazie alla conservazione sostitutiva e all’indicizzazione, sarà facile reperire e consultare le fatture in qualsiasi momento, favorendo controlli fiscali più semplificati.

Un altro fattore è la sicurezza. Il software permette di archiviare in modo semplice e corretto le fatture che saranno così a norma di legge per 10 anni.

Disporre di strumenti validi per la fatturazione elettronica consente di ottimizzare i processi. Questo porta a maggiore efficienza, un valore aggiunto all’interno di ogni attività professionale.

La gestione delle fatture non comporterà più errori e ritardi rendendo tutto il processo garantito e trasparente.