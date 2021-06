L'imbocco dell'Antrona resta un 'imbuto' per lo sviluppo della valle

‘’Sarebbe giusto trovare i soldi per la variante di Valle ed eliminare l’imbuto di via Toninelli’’. E’ questa la discussone che qualcuno ha lanciato su face book. Si parla del primo tratto della strada provinciale che da piazza IV Novembre, a Villadossola, sale verso la Valle Antrona. Il tratto ‘’impossibile’’ è quello che dalla piazza arriva alla Noga, perché poi la strada assume una dimensione più consona e meno difficile per i mezzi che la percorrono.

In passato c’erano state diverse proposte per evitare questo imbuto. Una, un po’ eclatante, parlava di un viadotto che superasse il torrente Ovesca alle spalle della chiesa del Piaggio per raggiungere la frazione della Noga.

Quella più sensata - ci pare fosse assessore alla viabilità in provincia Fausto Sgro che ne parlò in un incontro pubblico - era una variante che dal vecchio cimitero di Villadossola (nella parte alta di via Pisacane) salisse sul versante montano alle spalle della frazione Gaggio si collegasse poi alla provincia all’altezza della Noga.

Ne se ne fece nulla. Ora qualcuno riparla della brutta strettoia. E certamente in questo momento almeno una soluzione andava cercata dagli amministratori di Villadossola e della Valle Antrona. Magari cercando fondi nel Recovery Plan, per il quale si sono presentati in provincia progetti di minor importanza.