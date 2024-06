Evacuate in elicottero 123 persone bloccate al Veglia VIDEO

Sono in corso le operazioni di evacuazione con elicottero Drago 141 del reparto volo Malpensa di 123 persone che si trovavano in varie attività ricettive e che non possono scendere a valle per l'interruzione stradale causata dal movimento franoso di ieri pomeriggio sulla strada che porta all'alpe Veglia.

Le persone vengono elitrasportare in zona sicura al campo sportivo di Varzo. Sul posto vigili del fuoco volontari del distaccamento di Varzo e vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola che collaborano alle operazioni.