6 modi eccezionali per investire con le criptovalute

Tutti gli appassionati di criptovaluta affrontano la necessità di incassare le proprie monete una volta ogni tanto per una serie di motivi. Il processo di solito non è così semplice come effettuare un bonifico bancario su un altro conto bancario o scambiare valuta fiat online o offline.

Il consenso generale qui è che delle tre opzioni, economiche, veloci e affidabili, puoi sceglierne solo due. Tuttavia, questo potrebbe non essere il caso di alcuni dei modi più recenti per convertire la tua criptovaluta a fiat. Ma prima, diamo un'occhiata alle opzioni più comuni.

1. Trovare un acquirente o un venditore cash-for-crypto è abbastanza semplice e ci sono molte risorse online per questo. Questa opzione ti consente anche di aggirare il sistema bancario e non pagare commissioni di conversione. Il tasso di cambio in tali transazioni, tuttavia, forse leggermente meno redditizio, perché il venditore fiat deve guadagnare qualcosa, ma non è la minaccia più grande. Come potete vedere il sistema per investire in criptovalute è davvero molto semplice, sicuro e affidabile. Il numero di frodi in tali scambi è intimidatorio e, se vuoi incassare una grande quantità, essere derubato potrebbe non essere la cosa peggiore che ti possa capitare. Così economico? Sì. Veloce? Più probabilmente. Affidabile? No.

2. Gli scambi cripto-fiat peer-to-peer sono un passo avanti rispetto alle buone vecchie vendite offline. Con app come LocalCryptos, puoi facilmente trovare qualcuno che si occupi della tua vendita o acquisto.

Le app sono abbastanza affidabili e spesso acquirenti e venditori rimangono anonimi come in qualsiasi applicazione peer-to-peer. Viene implementato un sistema di reputazione per incoraggiare l'onestà e un sistema di deposito a garanzia previene la maggior parte delle frodi. Tuttavia, ci sono delle commissioni, sia se fai un'inserzione che se rispondi a una. Di solito non è una fregatura, ma potrebbe diventare fino a un importo elevato se la transazione è grande.

3. Probabilmente il modo più popolare per incassare la tua moneta è venderla tramite uno scambio di criptovaluta. È più facile farlo con uno scambio affidabile in cui potresti già avere un account come Bitfinex, Binance o Kraken

Il processo è affidabile e relativamente veloce. Il denaro fiat per le tue criptovalute verrà solitamente visualizzato nel tuo conto bancario entro 3-5 giorni dopo aver effettuato la transazione. Eppure ci sono alcuni contro. Innanzitutto, gli exchange affidabili aderiscono alle normative antiriciclaggio, quindi normalmente dovresti prelevare sullo stesso conto bancario con cui utilizzi per depositare.

Ci sono anche tasse. Inoltre, le limitazioni geografiche possono allungare ulteriormente il processo di trasferimento di denaro. Potrebbe anche essere necessario spiegare alle autorità di regolamentazione locali da dove proviene il denaro, in quanto trading di cripto valute è vietato in alcuni paesi. Ovviamente puoi scegliere PayPal o sistemi simili come provvisori, ma hanno anche commissioni, quindi perderai ancora più soldi. Il processo è affidabile, ma non veloce e sicuramente non economico.

4. Anche i progetti di trading OTC sono un'opzione praticabile. Molti scambi offrono scrivanie da banco che puoi utilizzare. Il trading OTC di solito comporta un processo di onboarding e verifica piuttosto generale, quindi puoi iniziare a chattare con il servizio clienti. Offriranno le migliori offerte disponibili per il momento, quindi potresti voler aspettare un'offerta migliore. Il risultato potrebbe essere un po' più economico di un normale affare fatto su a scambio di criptovaluta, ma anche più lento.

5. I bancomat di criptovaluta sono un'opzione quasi istantanea, piuttosto sicura e conveniente. Cioè se vivi nelle immediate vicinanze di uno. In alcuni posti, sono piuttosto pochi e distanti tra loro, quindi questa potrebbe essere un'opzione solo per coloro che vivono nelle grandi città nei paesi in cui sono disponibili i bancomat.

Gran parte della popolazione mondiale non vi ha accesso. Ad esempio, non ce ne sono in paesi come il Giappone o la Cina. Inoltre, dovresti raggiungerne uno fisicamente per effettuare la transazione.

6. C'è anche un'opzione più avanzata per coloro che vogliono risparmiare tempo e denaro ma non perdere un po' del lato della sicurezza. Sta acquisendo una carta di criptovaluta prepagata. Alcuni exchange di criptovalute e portafogli offrono questa opzione. Ad esempio, carta di debito prepagata BitPay, carta di debito crittografica Wirex o carta Visa prepagata

Tale carta ha tutti i vantaggi e le comodità di una normale carta di debito. Puoi usarlo nei punti vendita, anche nel tuo negozio di alimentari locale, o ovunque siano accettate le normali carte di credito. Le modalità di ricarica della carta e le opzioni disponibili sono diverse. Ad esempio, in OWNR, converti la criptovaluta sul saldo del tuo portafoglio in fiat sul saldo della carta.