Oggi ennesima interruzione della Strada Statale 549 di Macugnaga chiusa dalle ore 9.00 alle ore 12.30

L'ennesima chiusura della statale è necessaria onde permettere l’esecuzione dei getti dei plinti di fondazione del muro di sostegno nel tratto viario attiguo al rio Sponda a Castiglione.

La comunicazione è susseguente all’Ordinanza ANAS 252: la Strada Statale 549 di Macugnaga, il giorno 5 luglio 2021 - tra le progressive: km 5+348 e Km 5+529 in Comune di Calasca Castiglione, resterà chiusa al transito veicolare dalle ore 9.00 alle ore 12.30.



Dette operazioni comporteranno inevitabilmente la chiusura del tratto di strada in ambo le direzioni di marcia.



Sarà garantito il transito ai mezzi d'emergenza e di soccorso anche con l'interruzione delle lavorazioni.



Analizzata la necessità della chiusura e vista l'Ordinanza relativa bisogna sottolineare che la stagione turistica estiva sta per entrare nel periodo di massima intensità e questa strozzatura viaria continua a rallentare la corretta transitabilità.



Il problema era stato affrontato in un'apposita riunione fra impresa e autorità competenti, ma a tutt'oggi non si vedono cambiamenti migliorativi. Le lunghe code di auto continuano a formarsi allungandosi sempre più, specie nelle giornate di sole quando i turisti che salgono attratti dalla bellezza delle montagne e dalle specificità turistiche dei paesi anzaschini.



Erano stati proposti i semafori intelligenti, i movieri ma nulla viene fatto.

Nell’Ordinanza però si legge anche: “…l'Anas SpA si riserva la facoltà di impartire, durante i lavori, a mezzo del personale addetto alla tutela e sorveglianza della strada, qualsiasi ulteriore prescrizione che dovesse ritenere necessaria ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione…”