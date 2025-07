Autostrada A26, chiuso per una notte lo svincolo di Baveno

A causa di lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri, è prevista la chiusura in orario notturno dello svincolo di Baveno in uscita per chi proviene da Genova Voltri. Il provvedimento è valido dalle 23.00 di oggi, 4 luglio, fino alle 6.00 del 5 luglio. In alternativa il traffico potrà utilizzare lo svincolo libero in uscita di Carpugnino.