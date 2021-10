Pizzi alla Regione e all'Asl: "Sul Punto nascite da parte vostra una grave ed incomprensibile inerzia"

Egregi Signori,





la cronaca di questi giorni, con l’episodio di una giovane madre costretta a partorire al DEA di Domodossola e poi sballottata sino all’Ospedale di Verbania, per tacere di un altro episodio simile di cui ho avuto da poco notizia e che riferisce di un parto avvenuto addirittura davanti al DEA, nel parcheggio dell’Ospedale, Vi richiama urgentemente alla realtà da me già più volte evidenziata e relativa alla necessità di riaprire senza indugio il Punto nascite dell’Ospedale di Domodossola o, in alternativa, i Reparti afferenti al Dipartimento Materno Infantile.

Sono costretto, a fronte della Vostra grave ed incomprensibile inerzia, a ricordarVi che il servizio del Punto nascite domese è stato sospeso a ragione della drammatica emergenza COVID 19, che ha richiesto una rapida riorganizzazione sanitaria anche locale, ma tale sospensione è avvenuta previa solenne promessa di riapertura appena le circostanze fossero mutate.

E’ di tutta evidenza come tali critiche circostanze siano superate e pertanto il ritardo nella riapertura assume l’indigesto sapore della presa in giro nei confronti della comunità domese ed ossolana tutta su di un tema così delicato come la tutela della salute e della maternità.

Mi auguro non vogliate attendere che i gravi rischi corsi recentemente si tramutino nell’immancabile tragedia, per poi intervenire tardivamente: nel frattempo Vi richiamo alle vostre promesse ed alle vostre responsabilità, ribadendo che in qualità di Sindaco della Città di Domodossola sarà mia precisa premura rappresentare in tutte le sedi e con ogni strumento l’inquietudine e la preoccupazione che pervadono, trasversalmente, la mia collettività e gli ossolani tutti.

Nell'attesa di positivo riscontro, invio distinti saluti.

Il sindaco

Lucio Pizzi