Trontano, salta anche l'edizione 2021 di Calici sotto le Stelle

Anche quest'anno come già avvenuto nel 2020, a causa della pandemia, non si svolgerà la manifestazione 'Calici sotto le stelle' organizzata dal Comune in collaborazione con la Proloco e le associazioni del paese.

La manifestazione, che riscuoteva molto successo, propone una passeggiata gastronomica per le vie del paese e unisce i prodotti tipici del territorio alla possibilità di ammirare le stelle nella notte di San Lorenzo da un ottimo punto di osservazione, vista la posizione geografica del comune.

All'evento intervenivano solitamente anche gli esperti dell'associazione Astrofili novaresi per aiutare i partecipanti nel 'districarsi' tra le stelle da ammirare.

Gli organizzatori sperano di poter tornare a proporre la manifestazione il prossimo anno.