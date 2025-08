La “Pedalata sotto le stelle” fa tappa a Crevoladossola

Sabato 2 agosto torna l’appuntamento con la “Pedalata sotto le stelle Vco”, un percorso ciclistico notturno di circa 100 chilometri che attraversa alcune delle località più affascinanti del territorio, tra cui Crevoladossola, dove è prevista una tappa ristoro nell’Area Oasi di Preglia.

La partenza è fissata alle 18 da piazza Garibaldi a Pallanza. L’evento, organizzato dall’Associazione A Casa di Alice Aps e patrocinato dal Comune di Crevoladossola, offre agli appassionati di ciclismo la possibilità di vivere un’esperienza unica sotto il cielo stellato, unendo sport e natura in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Le iscrizioni possono essere effettuate online sul sito ufficiale dell’evento oppure, per chi preferisce, sabato mattina dalle 10 alle 13 presso la sede di Verbania Intra in via Baiettini 43/47.