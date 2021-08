In Piemonte degli 11 ricoveri attuali in terapia intensiva 9 riguardano pazienti non vaccinati, altri due sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse.

Dei 127 ricoveri in terapia ordinaria oltre il 70% riguarda pazienti non vaccinati. In generale il 10% dei ricoverati attuali in terapia ordinaria rischia un aggravamento del proprio quadro clinico con passaggio in terapia intensiva, e in questo caso si tratta di pazienti tutti non vaccinati.