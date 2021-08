Una lumaca fa saltare il semaforo di Ornavasso

Quello di Ornavasso è un semaforo che ha fatto molto discutere in questi ultimi anni, causa di liti tra Amministrazioni e cittadini, senza contare il notevole numero di contestazioni di multe spiccate dal ‘Photored’.

A far tornare a parlare della lanterna è stata una lumaca che, nella notte tra il 17 e il 18 agosto, s’è intrufolata nella cabina elettrica mettendo in cortocircuito il sistema e facendo accendere tutte le luci contemporaneamente.

Nella mattinata del 18 agosto, la ditta incaricata della manutenzione ha trovato il simpatico gasteropode sulla scheda elettronica che comanda il temporizzatore.

È stato necessario sostituire i sensori e per il momento il semaforo funziona in modalità ‘Spire’, ossia con i sensori che rilevano la presenza di veicoli nelle vie secondarie, facendo scattare il verde fermando il traffico sulla via di accesso allo svincolo della superstrada e non con la modalità temporizzata.

Nei prossimi giorni tornerà tutto alla normalità.