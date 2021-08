Prosegue con la cartina sinottica il progetto ‘Trenino Verde delle Alpi’

L’Agenzia Mobilità Piemontese, diretta da Cesare Paonessa, ha elaborato con la Provincia del Vco e gli altri partners del progetto INTERREG V "Trenino verde delle alpi“ una cartina sinottica delle linea della mobilità pubblica nella Provincia del Vco, del vicino Vallese superiore e lungo il tracciato del "Trenino verde“ che collega l’Ossola ogni due ore con la Svizzera.

Grazie alla "Carta giornaliera BLS di libera circolazione“ è possibile conoscere la vicina Svizzera comodamente con treni panoramici, i ragazzi fino a 6 anni viaggiano gratis ( www.treninoverdedellealpi.com ).

Dalla Svizzera ogni giorno vengono nella media più di 800 persone nell’Ossola, tanti con l’abbonamento generale su mezzi pubblici.

Un traguardo che si pone il progetto INTERREG è quello di includere anche i treni di Trenitalia ed i servizi bus nel Vco in un biglietto "per tutti", anche per incrementare i "viaggi ecologici".