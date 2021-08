Non è strano che la maggioranza di persone hanno in casa una caldaia perchè è molto conveniente ormai averne una, visto che le caldaie più diffuse sono quelle a condensazione che quando sono di buona marca durano tanti anni e soprattutto a differenza delle caldaie a camera stagna, inquinano molto poco e possono godere di un ottimo livello di efficienza energetica che ci farà arrivare delle bollette meno pesanti

Oltretutto l'alternativa alla caldaia che ricordiamo garantisce il riscaldamento nei mesi invernali e garantisce tutto l’anno acqua calda abbondante per potersi fare una doccia rilassante dopo una lunga giornata di lavoro o una partita a calcetto. Quindi bisognerebbe in alternativa comprare uno scaldino per riscaldare l’acqua e una o più stufe per riscaldare

Quindi alla fine non conviene tanto mentre è molto meglio comprare una caldaia magari a rate così da non avere troppi problemi fermo restando però che la caldaia va monitorata ad esempio con la manutenzione ordinaria che va fatta ogni anno o ogni due per ricevere il bollino blu e certificazione così da vitare di prendere multe in caso di controlli

Questo bollino blu e certificazione garantisce che un tecnico nei tempi previsti da una legge del 2016 ha controllato i fumi di scarico della caldaia per verificare se i limiti delle emissioni inquinanti stanno nei parametri e il livello di efficienza energetica è buono così da non farci sprecare troppo combustibile che poi significa bollette più salate

Per ricevere il bollino blu e certificazione è necessario l’intervento di un tecnico caldaista

Mentre se le emissioni inquinanti vanno oltre i parametri prima di rilasciare questo bollino blu e certificazione bisognerà che intervenga controllando tutte le componenti della caldaia per verificare che non siano usurate e che quindi se vada sostituita qualcuna di essa.

Per quanto riguarda il prezzo del bollino blu e certificazione dipende dai tecnici caldaisti e le loro tariffe o nelle aziende specializzate.

Di sicuro i prezzi sono abbastanza standard se la caldaia non presenta problemi e tutto si chiude con una pulizia.

Se poi c’è da cambiare qualcosa come accennavamo sopra e quindi andrà sostituita qualcuna della sue componenti chiaramente il prezzo potrebbe salire considerevolmente ma il professionista in questione se è una persona seria e di nostra fiducia ci stilerà un preventivo molto chiaro in questo senso e soprattutto proverà a venirci incontro in tutti i modi.

D’altra parte è anche suo l’ interesse fidelizzare un cliente in modo da poter diventare un suo punto di riferimento per quanto riguarda la caldaia non solo per il bollino blu e la certificazione ma anche quando la stessa caldaia possa avere dei problemi che necessitano un intervento di riparazione.

In questi casi quando c'è volontà tra le due parti un accordo comunque si trova che tuteli e che lasci contenti e soddisfatti entrambi.

Nel preventivo oltre alla cifra finale dovrebbero essere menzionati i tempi dell'intervento e anche le modalità di pagamento in modo che non ci sia nessun equivoco e fraintendimento tra le parti.