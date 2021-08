Occuparsi di organizzare un funerale completo quando si tratta di una persona cara è una cosa veramente molto complessa e molto difficile visto che ci si mette in mezzo chiaramente l'aspetto emozionale e per questo motivo ed è per questo che è importante andare da affidarsi a professionisti competenti che lavorano all'interno di un'impresa di onoranze funebri i quali si faranno carico delle pratiche burocratiche e di tutti gli aspetti più complessi della organizzazione del rito funebre. Ma è chiaro infatti che nessuna persona che sta vivendo un lutto così devastante ha la forza o la voglia di occuparsi anche delle incombenze burocratiche ed è per questo che preferisce affidarle e pagare un'agenzia di alto livello. Il momento in cui muore un familiare bisogna subito avvisare l'agenzia funebre inizia a organizzare alle cerimonie un funerale completo e gli esperti dell'agenzia della ditta di onoranze funebri arriveranno nel luogo dove c'è stato il lutto e il prima possibile e porteranno con sé tutti i documenti necessari e tutti gli strumenti che servono per operare meglio. La famiglia a sua volta dovrà organizzarsi e cominciare a tenere pronti i vestiti con i quali vorrà vestire il caro estinto oppure lascerà il compito agli addetti alle imprese e soprattutto dovrà predisporre i documenti personali del defunto e cioè carta identità e codice fiscale e tutta la documentazione che a che fare con la tomba. L’azienda di onoranze funebri si occuperà quindi di allestire la sala della veglia dove ci sarà l'ultimo saluto al defunto e può essere sia una stanza dell'abitazione o anche la camera mortuaria dell'ospedale. All'interno verranno messi sia la salma sulla bara ma anche il tavolo per le firme e anche per raccogliere un tavolo per il candelabro. Inoltre un addetto all'impresa andrà a compilare tutti i documenti che servono per richiedere tutte le autorizzazioni al comune e anche al cimitero e per completare il tutto serviranno anche i documenti della persona morta ma anche quelli del parente che si assumerà il compito di fare da garante per tutte quelle operazioni che servono per definire e organizzare il funerale.

Funerale completo, l'importanza della camera ardente

La camera ardente in un funerale viene considerata molto importante perché la tradizione tipica delle regioni cristiane sappiamo che i sono cristiani la maggior parte delle persone nel nostro paese e questo RITO viene fatto per consentire a tutte quelle persone che amavano il defunto di partecipare al lutto, anche se poi non potranno venire al funerale. Il rito cattolico prevede che si recitano delle preghiere all'interno della camera ardente e lo farà sia il prete seguito delle altre persone.

Ricordiamo che il termine camera ardente è antico e venne scelto per simboleggiare il fatto che nella stanza del defunto venivano messe fiaccole e candele che andavano a bruciare per tutto il periodo della veglia funebre. Ricordiamo infine che quando saranno state espletate tutte le pratiche relative al funerale completo il feretro sarà portato al cimitero attraverso il carro funebre che sarà della ditta oppure preso in affitto e a seconda della richiesta della famiglia e alla disponibilità del cimitero si potrà effettuare la tumulazione oppure cremare il defunto